Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” değişikliği, kentsel dönüşümden yeni imara açılan alanlara kadar yeni başlayacak inşaat projelerini etkileyecek birçok başlıkta kapsamlı değişiklikler getirdi.

Düzenleme; emsal hesabı, asansör zorunluluğu, yapı ruhsatları, bodrum kat uygulamaları ve ofislerin konuta dönüşümü gibi çok sayıda alanı yeniden tanımladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN İMARA AÇILAN ALANLARA KADAR HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

BirGün'de yer alan habere göre, yönetmelikte ilk kez “süs havuzu” tanımı yapılırken, peyzaj düzenlemeleri kapsamında pergola ve süs havuzlarının belirli şartlarda emsal hesabı dışında tutulacağı düzenlendi. Bahçe alanlarının yüzde 20’sini geçmeyen bu yapıların, mimari bütünlük içinde değerlendirileceği belirtildi.

Ayrıca giriş saçakları, teras alanları ve çeşitli mimari boşluklara ilişkin emsal hesaplamaları da yeniden düzenlendi. Taban alanı katsayısına (TAKS) ilişkin sınırlar korunurken, belirli koşullarda yeni üst limitler getirildi.

Yeni düzenleme ile çocuk oyun alanları, mescitler, otoparklar ve kullanılmayan teras çatılar gibi ortak alanların emsal hesabındaki yeri yeniden belirlendi. Bu alanların belirli koşullarda ortak kullanım alanı olarak değerlendirileceği ifade edildi.

OFİSTEN KONUTA DÖNÜŞÜME SÜRE GETİRİLDİ

Yönetmelikte dikkat çeken düzenlemelerden biri de ofis ve büro olarak kullanılan yapıların konuta dönüştürülmesi oldu. Buna göre, belirlenen şartları taşıyan bağımsız bölümlerin, yönetmeliğin yayımından itibaren bir yıl içinde konuta çevrilebileceği hükme bağlandı.

ASANSÖR ZORUNLULUĞU VE RUHSAT DÜZENİ DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeye göre üç katlı binalarda asansör yeri bırakılması zorunlu olurken, dört ve daha fazla katlı yapılarda asansör yapılması mecburi hale getirildi. Asansörlerin bodrum dahil tüm katlara hizmet vermesi şartı getirildi.

Yapı ruhsatlarında ise önemli bir ayrım yapıldı. İnşasına iki yıl içinde başlanmayan yapılarda yürürlükteki mevzuat esas alınacakken, başlanmış ancak yeniden ruhsat alınması gereken yapılarda kısmen eski mevzuat uygulanabilecek.

ESKİ YAPILAR VE TADİLATLARA YENİ ÇERÇEVE ÇİZİLDİ

Yönetmelik, mevcut binalarda yapılacak tadilatlara da yeni kurallar getirdi. Esaslı tadilatlarda yangın, deprem, yalıtım ve enerji verimliliği gibi güncel standartlara uyulması şart olacak.

Ayrıca, belirli şartları taşıyan müstakil konutlara sonradan asansör eklenebilmesinin önü açıldı. Bu işlemlerde taşıyıcı sistem güvenliği ve idari onay şartı aranacak.