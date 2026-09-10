Kentsel dönüşümdeki Bahçelievler’de boşaltılan binanın çatısında yangın

İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)