Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kentsel dönüşümdeki Bahçelievler’de boşaltılan binanın çatısında yangın

Kentsel dönüşümdeki Bahçelievler’de boşaltılan binanın çatısında yangın

Bahçelievler’de kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kentsel dönüşümdeki Bahçelievler’de boşaltılan binanın çatısında yangın

İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Kentsel dönüşümdeki Bahçelievler’de boşaltılan binanın çatısında yangın - Resim : 1

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kentsel dönüşümdeki Bahçelievler’de boşaltılan binanın çatısında yangın - Resim : 2

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yangın İstanbul Bahçelievler Kentsel Dönüşüm
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro