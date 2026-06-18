Keneleri tuvalete atıp sifonu çekmeyin uyarısı yapıldı

Türkiye'de havanın ısınmasıyla birlikte kene vakalarının arttığı dönem başlarken ABD'den gelen uyarılar dikkat çekiyor. Uzmanlar, kenelerin suyla öldürülemeyeceğini ve su geçirmez dış iskeletleri sayesinde borularda bile hayatta kalabildiğini belirtiyor.

KENE SEZONU BAŞLADI

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları nedeniyle her yaz gündemin üst sıralarına oturan kene tehdidi, havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'de yeniden gündeme geldi.

ABD'de ise yağışlı geçen kış mevsiminin kenelerin kar altında rahatça hayatta kalmasını sağladığı ve bu yılki kene sezonunun çok daha hareketli başladığı bildiriliyor. ABD'li uzmanların uyarıları, keneyle mücadelede Türkiye'deki vatandaşlar için de geçerli ipuçları içeriyor.

"KÜÇÜK, SU GEÇİRMEZ BİR TANK GİBİLER"

Cornell Üniversitesi entomoloğu Brian Lovett, Popular Science'a yaptığı açıklamada kenelerin neden bu kadar dayanıklı olduğunu net bir benzetmeyle özetliyor: "Temelde küçük, su geçirmez bir tank gibiler ve bu durum kontrol altına alınmaları konusunda gerçek bir zorluk teşkil ediyor."

Kenelerin kitinden oluşan sert dış iskeletleri suya son derece dayanıklı. Lovett, "Genellikle bir şeyi sifonla çektiğinizde gözden ırak, gönülden ırak olur, bu yüzden onun öldüğünü düşünürsünüz. Bir kene, sifonu çektiğinizde ölmez" diyerek buldukları keneleri tuvalette ya da muslukta su ile imha etmeye çalışanları uyardı.

PORSELENDEN GERİ TIRMANABİLİRLER

Dünya genelinde yaklaşık 900 kene türü bulunuyor ve bu türler yaşam döngülerine bağlı olarak birkaç günden birkaç yıla kadar aç kalabiliyor. Lovett, tuvalete atılan kenelerin porselenden geri tırmanmasının bile mümkün olduğunu belirtiyor: "Bunun düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle gerçekleşebilir."

PEKİ NE YAPMALI?

Uzmanlar, keneleri tuvalete atmak yerine birkaç etkili yöntem öneriyor. Kene bir ilaç şişesi veya plastik torbada saklanabilir, peçete içinde ezilip bantlanabilir, iğneyle delinebilir ya da kolonya şişesine atılabilir. Lovett, "O keneyle mümkün olduğunca az etkileşime girmek istersiniz" diye uyarıyor.

TUVALETE DEĞİL, LABORATUVARA GÖNDERİN

Lovett'a göre kenelerin imha edilmesi yerine bilim kurumlarına gönderilmesi çok daha değerli. Bilim insanları Lyme hastalığı başta olmak üzere kene kaynaklı hastalıkların risklerini anlamak için zamanla yarışıyor ve her bir kene önemli veri taşıyor.

Lovett bu konuda vatandaşlara sesleniyor: "Keneleri yakalamaya çalışıyoruz. O keneyi tuvalete postaladığınızda tüm o verileri de tuvalete dökmüş oluyorsunuz. O veri sizi ve komşularınızı koruyabilir."