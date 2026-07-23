Kene kabusu can almaya devam ediyor! Ölüm sayısı 11'e yükseldi
Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan ve KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 72 yaşındaki Şehriban Öztürk, hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gökköy köyünde yaşayan Şehriban Öztürk'e, bir hafta önce kene tutundu.
Bir süre sonra rahatsızlanan Öztürk, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Böylece bu yıl Sivas ve çevre illerden gelerek KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü sırada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
YOĞUN BAKIMDA YAŞAMINI YİTİRDİ
Burada durumu ağırlaşan Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Öztürk, hayatını kaybetti.
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan Öztürk'ün cenazesi defnedilmek üzere köyüne götürüldü.
Böylece bu yıl Sivas ve çevre illerden gelerek KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü sırada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
TOKAT'TA 10 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 10 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor. (DHA-AA)