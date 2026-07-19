Kendini teğmen olarak tanıtıp 'NATO'da çalışıyorum' diyerek önüne çıkan herkesi dolandırdı

Diyarbakır'da kendisini 7. Kolordu Komutanlığında görevli teğmen, kurum avukatı ve zaman zaman da NATO'da çalışan bir asker olarak tanıtan Y.Y.'nin, iş vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık ve birlikte hareket ettiği belirlenen kişiler hakkında ağır hapis cezalarına hükmederken, tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı.

İŞ VAADİYLE 59 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Nefes'ten Özgür Cebe'nin haberine göre, iddianamede Y.Y., 7. Kolordu Komutanlığı Pirinçlik 52. Bakım ve Fabrika Müdürlüğünde işçi alımı için yetkili olduğunu öne sürerek sabit geliri olmayan 59 kişiden para topladı. İşe yerleştirme karşılığında para isteyen sanığın, Milli Savunma Bakanlığı ve bazı şube müdürlüklerindeki isimlere ödeme yapılması gerektiğini söylediği belirtildi.

Soruşturmada, Y.Y. ile birlikte hareket ettiği öne sürülen astsubay G.I. ile M.İ., M.B. ve M.H. de yargılandı.

GERÇEK MESLEĞİ OTO KAPORTA İŞÇİLİĞİ ÇIKTI

KOM ekiplerinin yaptığı incelemede, kendisini teğmen ve kurum avukatı olarak tanıtan Y.Y.'nin gerçekte Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde oto kaporta işçisi olarak görev yaptığı belirlendi.

BU YALANLA 4 MİLYON LİRA ELDE ETTİ

Banka hesap hareketlerinde çok sayıda kişinin para gönderdiği, açıklama kısmına ise "Askeriyeye girmek için", "Pirinçlik Kışlası işe alım bedeli" gibi ifadeler yazdığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre sanıkların bu yöntemle yaklaşık 4 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

"YETKİLİ BENİM" DİYEREK GÜVEN KAZANDI

Mağdurlardan Y.B., sanığın kendisini teğmen olarak tanıttığını ve şube müdürüyle görüştürmeyeceğini söyleyerek "Yetkili benim" dediğini anlattı.

Çocuklarının fotoğraflarını istediğini, işe giriş işlemleri için peşin para talep ettiğini belirten mağdur, IBAN numarasını göndermesi ve ödeme konusunda ısrarcı olması üzerine şüphelendiğini, yaptığı araştırmada ise sanığın kaporta işçisi olduğunu öğrendiğini ifade etti.

BERBERİNİ BİLE DOLANDIRDI

Y.Y.'nin dolandırmaya çalıştığı kişiler arasında yıllardır tıraş olduğu berberi de yer aldı.

Berber U.K., sanığın kendisini telefonla arayarak kolorduda görev yapan berberin emekli olacağını, yerine kendisini aldırabileceğini söylediğini belirtti. Bunun için dosya masrafı adı altında 20 bin lira istediğini aktaran U.K., ailesine danışacağını söyleyince sanığın özellikle polis olan amcasına haber vermemesini istediğini ifade etti.

TAKSİCİYİ DE DOLANDIRDI

Ticari taksi şoförü R.N. de sanığın müşterisi olduğunu ve kendisini teğmen olarak tanıttığını söyledi.

İşe alım yapılacağını söyleyerek yaşını soran sanığın, "Üstlerimle aram iyidir, şoför alımı olacak" diyerek 15 bin lira istediğini anlatan mağdur, altın bozdurup ödeme yaptığını belirtti. Daha sonra sabıka kaydı, biyometrik fotoğraf ve ehliyet fotokopisi istediğini söyleyen R.N., aynı yöntemle bir arkadaşının da para verdiğini ifade etti.

"NATO'DA ÇALIŞIYORUM" DİYEREK KANDIRDI

Mağdurlardan R.S. ise sanıkla bir kahvehanede tanıştığını belirterek, Y.Y.'nin kendisini NATO'da görev yapan bir teğmen olarak tanıttığını söyledi.

Kardeşini işe alabileceğini söyleyen sanığın takım elbiseli fotoğraf, adli sicil kaydı ve sağlık raporu istediğini ifade eden R.S., gerekli evraklarla birlikte para da verdiğini ancak vaat edilen işe yerleştirmenin gerçekleşmediğini anlattı.

AVUKAT KARTVİZİTİ DE GÖSTERDİ

Bir başka mağdur S.K. ise Y.Y.'nin bu kez kendisini 7. Kolordu Komutanlığının avukatı olarak tanıttığını ve avukat kartviziti gösterdiğini söyledi.

Kolorduya sivil memur olarak alınacağını söyleyerek para talep ettiğini belirten mağdur, avukat olmadığını daha sonra polislerden öğrendiğini ifade etti.

Bir taksi şoförü olan diğer mağdur S.K. ise sanığın polis kontrol noktalarında asker kimliği göstermesi nedeniyle söylediklerine inandığını, bu nedenle çevresindeki kişileri de sanıkla tanıştırdığını anlattı.

MAHKEME CEZASINI VERDİ

Mahkeme, mağdurların bölgenin sosyo-kültürel yapısı nedeniyle uzun süre resmi şikâyette bulunamadığını, bu süreçte sanıkların telefonlarının mahkeme kararıyla dinlendiğini belirtti.

Telefon kayıtları ve banka hareketlerini değerlendiren mahkeme, Y.Y.'yi 28 yıl 4 ay, astsubay G.I.'yı 88 yıl 4 ay, M.İ.'yi ise 78 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezaların ardından üç sanık hakkında hükmen tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Diğer iki sanık M.B. ile M.H. ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.