Kendini diplomat diye tanıtan zanlı yakalandı

Amasya Taşova polis uygulama noktasında denetim yapan ekipler, M.F.K.’nin kullandığı otomobili durdurdu.

Ekiplerin incelemesinde aracın camında “Liberya Cumhuriyeti Konsolosluğuna aittir” yazısının bulunduğu, plakasındaki harflerin ise okunmasını engelleyecek şekilde etiket yapıştırıldığı tespit edildi.

KONSOLOSLUK KİMLİĞİ SAHTE ÇIKTI

Kendisini Liberya Cumhuriyeti Konsolosluğu personeli olarak tanıtan M.F.K., ekiplerce kimlik kontrolüne tabi tutuldu. Şüpheli, diplomatik dokunulmazlığına ilişkin herhangi bir belge ibraz edemedi.

Şüphelinin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yapılan araştırmada, sunduğu konsolosluk kimliğinin sahte olduğu belirlendi. M.F.K.’nin ehliyetinin de daha önce geçici olarak geri alındığı ve denetim sırasında yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

M.F.K., “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

340 BİN LİRA TRAFİK CEZASI

Öte yandan trafik ekipleri tarafından M.F.K.’ye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 340 bin lira idari para cezası uygulandı.

Aracın ruhsat sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırdığı gerekçesiyle 40 bin lira ceza kesildi.

30 gün süreyle trafikten men edilen otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü. (AA)