Kenan Doğulu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı! CHP'li belediyeler iddiasına yanıt verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Haziran'da gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kenan Doğulu ve Beren Saat'in savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan testlerde Doğulu'nun sonuçlarının pozitif, Saat'in ise negatif çıktığı belirtilirken, iki isme de gizli tanıkların iddiaları soruldu.

BELEDİYE İDDİASI

Dosyadaki gizli tanık beyanlarında, Kenan Doğulu'nun uyuşturucu kullandığı ve bazı konser gelirlerini Emrah Bağdatlı ve Erdal Bozkuş ile paylaştığı öne sürüldü. Ayrıca Ata isimli bir kişiye de para geldiği iddia edildi. Gizli tanık ayrıca Kenan Doğulu ve Beren Saat'in uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucunun şoförleri tarafından temin edildiğini iddia etti. Doğulu, bu paraların torba veya bavullarla taşındığı yönündeki iddiaları reddetti. Doğulu, belediye ayrımı yapmaksızın çeşitli etkinliklerde sahne aldığını, Erdal Bozkuş ile ilişkisinin tamamen ticari organizasyonlara dayandığını belirtti. Adı geçen diğer şahısları ise tanımadığını ifade etti. Beren Saat ise hayatı boyunca uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını vurgulayarak, şoförler aracılığıyla madde temin edildiği suçlamasını yalanladı.

ÜNLÜ ÇİFTTEN SUÇLAMALARA YALANLAMA

"LİLYUM 03" kod adlı gizli tanık ifadesinde, Bodrum'da bulunan Caressa Otel'de Kenan Doğulu'nun sahne aldığı gecelerin ardından after partiler düzenlendiğini, bu organizasyonlara Moris Kohen, Pınar Hacıarifoğlu, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in yakın çevresinden isimlerin katıldığını ileri sürdü. Doğulu, birçok otelde sahne aldığını dile getirdi. Beren Saat, söz konusu oteli bildiğini Kenan Doğulu'nun uzun yıllardır orada sahne aldığını ve Moris Kohen ve Pınar Hacıraifoğlu'nun düğün sonrası eğlencesine katıldıklarını, eşinin de bu etkinlikte sahne aldığını anlattı. İfadelerin sonunda her iki sanatçı da el konulan cep telefonlarının içerisinde mesleki projeler, besteler ve senaryolar bulunduğunu belirterek cihazlarının bir an önce kendilerine teslim edilmesini talep etti.