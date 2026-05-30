Kemal Kılıçdaroğlu 'bayramlaşacak' diye personellerin izinleri iptal edildi

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme, "mutlak butlan" hükmü verdi.

Mahkeme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmederken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesi yönünde karar verdi.

Ankara'da bugün aynı saatlerde iki ayrı bayramlaşma organizasyonu düzenlenecek.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde vatandaşlarla bayramlaşacak. Genel Merkez'de gerçekleştirilecek program için çeşitli noktalardan otobüs kaldırılacağı öğrenildi.

Mahkemenin tedbir kararıyla genel başkanlık görevi sonlandırılan CHP lideri Özgür Özel de aynı saatte Ankara İl Başkanlığı önünde partililer ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

İZİNLER İPTAL EDİLD

Bayramlaşma hazırlıkları sürerken, CHP Genel Merkezi çalışanlarına gönderildiği öne sürülen bir mesaj sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre, bayram izninde bulunan personele "Tüm personel 30 Mayıs Cumartesi günü çalışacaktır" şeklinde mesaj atıldı.

Söz konusu mesajın ardından siyasi kulislerde ve sosyal medya platformlarında çeşitli yorumlar yapıldı.

Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda Genel Merkez'deki program için beklenen katılımın sağlanamadığı ve bu nedenle Kılıçdaroğlu ekibinin, personellerin izinlerini iptal edildiği konuşuluyor.