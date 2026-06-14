Kekten çıkan paketi yiyince zehirlendi: 6 yaşındaki Alpaslan ölümden döndü!

Antalya'da marketten aldığı çikolatalı kekin içerisinden çıkan nem tutucu demir oksit içeren paketi çikolata sosu sanarak yiyen 6 yaşındaki Alpaslan Büyüközer, zehirlendi. 3 gün hastanede tedavi altında tutulan çocuğun annesi İlay Büyüközer, üründeki uyarıların yetersiz olduğunu söyleyerek, önlem alınmasını istedi.

1 hafta önce evde marketten alınan paketli çikolatalı keki açan Alpaslan Büyüközer, nem önleyici amaçla kullanılan demir oksit içeren paketi çikolata sosu sanarak kekin üzerine döküp yedi.

HASTANEDE NÖBET GEÇİRDİ

Ailesinin fark etmesiyle hastaneye götürülen çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan kontrollerde maddenin demir oksit içerdiği, çekilen röntgende mide ve bağırsaklarda görüldüğü belirlendi. Tedavi sürecinde nöbet geçiren Alpaslan Büyüközer, 3 gün hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu oldu.

"VAKİT KAYBETMEDEN ACİLE GİTMEMİZİ İSTEDİLER"

Yaşadıklarını anlatan anne İlay Büyüközer, olayın ailece film izledikleri sırada meydana geldiğini belirterek, "O an çok panik olduk. Hemen Zehir Danışma Merkezi'ni aradık. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını söylediler. İçeriğini sordular. Kokusunun demir gibi olduğunu söyleyince vakit kaybetmeden acile gitmemizi istediler" dedi.

"OĞLUMUZU KAYBEDEBİLİRDİK"

Hastanede yapılan incelemelerde paketin içerisinde demir oksit bulunduğunun belirlendiğini söyleyen Büyüközer, şu ifadeleri kullandı:

"Başta bunun bu kadar ciddi bir durum olacağını düşünmedik. Ancak test sonuçları geldikten sonra vücuttan kolay atılamayan bir madde olduğunu öğrendik. Röntgende oğlumun midesi ve bağırsaklarında görüldü. Daha sonra nöbet geçirdi ve hastaneye yatırıldı. Halen nöbetin neden kaynaklandığını araştırıyoruz. Oğlum üç gün hastanede kaldı. Bu süreçte hem çok korktu hem de çok yıprandı. Şimdi hastanenin önünden bile geçmek istemiyor. Biz de çok korktuk. Oğlumuzu kaybedebilirdik."

"DAHA CİDDİ SONUÇLAR YAŞANABİLİRDİ"

Ürün üzerindeki uyarıların yetersiz olduğunu belirten Büyüközer, "Paketin üzerinde 'yemeyiniz' ibaresi var ancak yazı çok küçük. Ben öğretmenim. Bu ürünlerin okul kantinlerinde de satıldığını duyuyorum. Birçok çocuk bu yazıyı okuyamaz, bazı çocukların okuma yazması bile yok. Hastanede bize demir fazlalığının böbrek ve karaciğer yetmezliğine kadar gidebileceğini anlattılar. Daha ciddi sonuçlar yaşanabilirdi. Başka çocuklar aynı hataya düşmesin istiyoruz. Üreticiler uyarıları daha görünür hale getirebilir ya da bu konuda farklı önlemler alabilir" dedi. (DHA)