Kediyi bıçaklayıp kendilerini uyaran kadının üstüne yürüdüler: O anlar kamerada

Esenler'de eli bıçaklı iki çocuk, sokakta kediye bıçakla zarar verdi. Kendilerini uyaran kadın esnafın ise üzerine yürüdü. İki çocuk daha sonra ise bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştı. Olay anına ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

KENDİ HALİNDE SOKAKTA DURAN KEDİYE BIÇAKLA SALDIRDILAR

İstanbul'un Esenler ilçesi Tuna Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre iki çocuk, çöp konteynerinin yanında bulunan kedinin yanına geldi. Bunun üzerine çocuklardan biri elindeki bıçakla kediye zarar verdi.

KENDİLERİNİ UYARAN KADININ ÜZERİNE BIÇAKLA YÜRÜDÜLER

Olayı gören kadın esnaf, çocukları uyardı. Çocuklar ise ellerindeki bıçakla kadının üzerine yürüdü. Daha sonra ise iki çocuğun park halinde bulunan bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı öğrenildi.

OLAYIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çocukların kediye tekme attıkları, elindeki kesici aletle zarar verdikleri ve kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdükleri görüldü.

Çocukların daha sonra bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı. (DHA)