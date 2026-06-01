Kediler için sokağa bırakılan mamayı çaldı

Antalya'nın Alanya ilçesi Fığla Mahallesi'nde uzun süredir sokaktaki kedileri besleyen ve tedavileriyle ilgilenen hayvansever Celil Gündem, apartmanın önüne bıraktığı mama kaplarının yerinde olmadığını fark etti.

MAMA KAPLARINI ÇALMIŞ

Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Gündem, mama kaplarının kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından alındığını tespit etti. Duruma tepki göstererek sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşan Gündem, sokak hayvanlarının beslenme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

HAYVANSEVERDEN ÇAĞRI

Kapları alan kişiye seslenen Gündem, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bu durumdan kapları alan kişinin haberi olursa, lütfen o tabakları yerine koysun. Eğer gerçekten bir ihtiyacı varsa, ben kendisine maddi veya manevi her türlü yardımcı olmaya hazırım. Ancak ne olursa olsun, bir sokak kedisinin mama tabağına tenezzül edilmesine şahit olmak bizi derinden üzdü. Lütfen o kaplar eski yerine bırakılsın."

Apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir kişinin kediler için bırakılan mama kaplarını alarak bölgeden uzaklaştığı yer alıyor.

(AA)