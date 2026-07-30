Kebapçıya silahlı saldırı: Yemek yerken kurşunların hedefi oldular

Adana Çukurova'da kebapçıda yemek yiyen 4 kişi, dükkâna düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Polis ekipleri, kaçan motosikletli saldırganları yakalamak için harekete geçti.

ADANA'DA KEBAPÇIYA SİLAHLI SALDIRI

Saat 19.30 sularında Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir kebapçı dükkânına gelen motosikletli iki kişi silahlı saldırı düzenledi.

YEMEK YERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR

Yüzlerini kapüşonla gizleyen şüphelilerin saldırısı sırasında kebapçıda yemek yiyen 4 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Şüpheliler, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Restoran çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KAÇTI

Olay yeri inceleme ekipleri, kebapçıda delil çalışması yaptı. Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)