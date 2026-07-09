Keban canavarı oltaya takıldı: İnsan boyunda, tartı bile tartmadı

Elazığ'ın Keban ilçesinde sportif olta balıkçısı Murat Albayrak, 3 saat 15 dakikalık mücadelenin ardından 1 metre 70 santimetre boyunda Fırat turnası yakaladı. Balığın ağırlığı 50 kilogramlık tartıya sığmadı.

25 yıllık sportif olta balıkçısı Murat Albayrak, memleketi Keban'daki baraj gölünde çıktığı son avda kariyerinin en büyük balığını yakaladı. Ankara'da yeminli mali müşavirlik firmasında başdenetçi olarak görev yapan 40 yaşındaki Albayrak, bulduğu her fırsatta Keban'a dönerek tekneyle balık avına çıkıyor.

3 SAAT 15 DAKİKALIK MÜCADELENİN ÖDÜLÜ

Oltasına takılan dev Fırat turnasını kıyıya çıkarmak Albayrak'a tam 3 saat 15 dakika sürdü. Bugüne kadar 40 kilogramlık balıklar da dahil olmak üzere onlarca büyük av çıkaran Albayrak, bu kez rekorunu kırdı. Balığın boyu 1 metre 70 santimetre olarak ölçülürken ağırlığı yanlarındaki 50 kilogramlık tartıya sığmadı.

"EN BÜYÜĞÜ BU BALIKTI"

Albayrak, "Bugüne kadar bu balık türünden ve diğer balık türlerinden yüzlercesini yakaladım ama bunların içerisinde en büyüğü bu balık. Ölçümü yaptık yaklaşık 1 metre 70 santimetre boyunda.

Ağırlığını elimizdeki 50 kilogramlık tartı tartamadı. Döndüğümüzde ayrıca tartacağız. Güzel bir anı oldu, aksiyon dolu bir gün geçirdik. Balığı yaklaşık 3 saat 15 dakikalık bir mücadele neticesinde kıyıya çıkarmak nasip oldu" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TATLI SU EKOSİSTEMLERİNDEN BİRİ

Keban Baraj Gölü, Fırat turnası, alabalık, sazan ve şabut gibi irili ufaklı pek çok türe ev sahipliği yapıyor. Albayrak, Türkiye'nin en önemli tatlı su ekosistemleri arasında yer alan barajın balık çeşitliliğiyle bölgedeki sportif olta balıkçılarının vazgeçilmez uğrak noktası olduğunu vurguladı.

(AA)