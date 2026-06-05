Kazdağları'nda 24 bin ağacın kesileceği proje durduruldu

Kazdağları çevresinde yürütülmesi planlanan proje, Akçansa çimento fabrikasına hammadde sağlamak amacıyla geliştirilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davada, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Birgün gazetesinin haberine göre mahkeme, 22 Mayıs tarihli kararında projenin tarım alanları, orman ekosistemi ve su kaynakları üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğine ilişkin bilimsel raporları değerlendirdi. Dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, proje sahasında yaklaşık 24 bin ağacın kesilmesinin orman bütünlüğü ve yaban hayatı açısından risk oluşturacağı belirtildi.

Kararda ayrıca projenin Zeytincilik Kanunu hükümlerine aykırılık taşıdığı ifade edildi. Zeytinliklere ve tarım arazilerine yakınlığın üretim üzerinde olumsuz etki yaratabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Mahkeme, projenin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kararın itiraz yolu kapalı olduğu belirtildi.

Davacı taraflardan Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ise kararı “sevindirici” olarak değerlendirerek, nihai iptal kararının da benzer yönde olacağına inandıklarını açıkladı.