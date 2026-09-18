Kazaya müdahale eden polis memuru şehit oldu

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazaya müdahale eden olay yeri inceleme ekibinde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya da başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İ.U. yönetimindeki 34 AH 3855 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö.’ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.Ö., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZAYA MÜDAHALE EDERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

İlk kazanın ardından bölgede inceleme yapan ekipte görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya’ya (38), Ö.F.Ü. yönetimindeki 71 AAP 190 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Sarıyalçınkaya, sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Sarıyalçınkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kazaya karışan iki otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan, kazada yaşamını yitiren polis memuru için sosyal medyadan başsağlığı mesajı paylaştı.