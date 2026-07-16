Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kayyumun uzaklaştırdığı akademisyene Almanya'dan burs

Kayyumun uzaklaştırdığı akademisyene Almanya'dan burs

Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni Mine Eder, kayyım yönetimi tarafından üniversiteden uzaklaştırılan meslektaşı Volkan Çıdam'a Almanya'daki prestijli bir araştırma bursu davetinde bulunulduğunu açıkladı ve kayyum yönetime tepki gösterdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kayyumun uzaklaştırdığı akademisyene Almanya'dan burs

Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen Mine Eder, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kayyım yönetimi tarafından üniversiteden uzaklaştırılan meslektaşı Volkan Çıdam'a yönelik bir davet açıkladı. Eder, Çıdam'ı demokrasi araştırmacılığı yapmak üzere Almanya'ya çağırdığını belirtti. Eder, kayyum yönetime "Kıymet bilmeyenler utanır mı acaba?" diyerek tepki gösterdi.

PAULSKİRCHEN BURSUNU KAZANDI

Eder'in paylaşımına göre Volkan Çıdam, Almanya'da ilk kez verilen Paulskirchen misafir araştırmacı bursuna layık görüldü. Bu burs, demokrasi ve siyaset çalışmaları alanında önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Olaylı mezuniyetin faturası öğrenciye kesildi: Boğaziçi kayyumu okula girişini yasakladıOlaylı mezuniyetin faturası öğrenciye kesildi: Boğaziçi kayyumu okula girişini yasakladı

SÖZLEŞME BİR YIL ÖNCE YENİLENMEMİŞTİ

Mine Eder, açıklamasında Çıdam'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sözleşmesinin tam bir yıl önce yenilenmediğine de dikkat çekti. Eder, bu durumu hatırlatarak, "Kıymet bilmeyenler utanır mı acaba?" ifadesiyle yönetime tepki gösterdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro