Kayyumun uzaklaştırdığı akademisyene Almanya'dan burs

Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen Mine Eder, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kayyım yönetimi tarafından üniversiteden uzaklaştırılan meslektaşı Volkan Çıdam'a yönelik bir davet açıkladı. Eder, Çıdam'ı demokrasi araştırmacılığı yapmak üzere Almanya'ya çağırdığını belirtti. Eder, kayyum yönetime "Kıymet bilmeyenler utanır mı acaba?" diyerek tepki gösterdi.

PAULSKİRCHEN BURSUNU KAZANDI

Eder'in paylaşımına göre Volkan Çıdam, Almanya'da ilk kez verilen Paulskirchen misafir araştırmacı bursuna layık görüldü. Bu burs, demokrasi ve siyaset çalışmaları alanında önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

SÖZLEŞME BİR YIL ÖNCE YENİLENMEMİŞTİ

Mine Eder, açıklamasında Çıdam'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sözleşmesinin tam bir yıl önce yenilenmediğine de dikkat çekti. Eder, bu durumu hatırlatarak, "Kıymet bilmeyenler utanır mı acaba?" ifadesiyle yönetime tepki gösterdi.