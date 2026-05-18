Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış sele dönüştü. Şiddetli yağışlar yollarda su birikintilerine yol açtı, kanalizasyon taştı.

Kayseri'de sel çilesi: Yollar göle döndü kanalizasyon taştı

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Yol kenarlarındaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Kentin çeşitli noktalarında sel meydana geldi. Birçok bölgede alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

KANALİZASYONLAR TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kanalizasyonların taşması sonrası kavşaklarda yollar göle döndü. Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle kanalizasyon hattı taştı.

TRAFİKTE İLERLEMEKTE ZORLUK YAŞANDI

Kavşaklarda oluşan su birikintileri sürücülerin trafikte ilerlemesini güçleştirdi. Sürücüler zor anlar yaşadı.

YETKİLİLER VATANDAŞLARI UYARDI

Yetkililer, ani su baskınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle alt geçitler ve dere yataklarına yakın bölgelerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

(DHA)

