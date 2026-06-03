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Halk TV Türkiye Kayseri'de metruk ev alevlere teslim oldu

Kayseri'de metruk ev alevlere teslim oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde alevlere teslim olan tek katlı metruk ev, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu tamamen söndürüldü.

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Kayseri'de metruk ev alevlere teslim oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde tek katlı metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi 75'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan tek katlı metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede etkisini artıran alevler, tüm evi sardı.

YARIM SAAT İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların alevleri fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına derhal müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayın ardından, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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