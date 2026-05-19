Kayseri'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı!

Kayseri'de meydana gelen feci kazada hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 16.00 sıralarında, Yahyalı- Develi yolu Mustafa Beyli yol ayrımında meydana gelen kazada, E.Ç.M. idaresindeki 38 EM 212 plakalı hafif ticari araç ile H.H.B. yönetimindeki 38 ZR 091 plakalı otomobil çarpıştı.

AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçlarda bulunan H.H.B. (26), E.Ç.M. (31) ve Yusuf Kılıç (29) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Yusuf Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)