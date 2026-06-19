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Halk TV Türkiye Kayseri'de fatura tartışması: Eski görevli site yöneticisini bıçakladı

Kayseri'de fatura tartışması: Eski görevli site yöneticisini bıçakladı

Kayseri'de eski site görevlisi iddiaya göre, fatura borcunu ödemesini isteyen site yöneticisi M.Ü.'yü (43) çıkan tartışmada bıçakla yaraladı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

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Kayseri'de fatura tartışması: Eski görevli site yöneticisini bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede yöneticilik yapan M.Ü. ile faturalarını ödemeyip kaldığı evden ayrılan henüz ismi öğrenilemeyen eski bina görevlisi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

FATURA BORCU TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Arbede sırasında eski bina görevlisi, site yöneticisi M.Ü.'yü bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı site yöneticisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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