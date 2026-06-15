Kayseri'de cami çıkışında av tüfeği ile öldürüldüler: Sanığa ağır müebbet verildi

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde geçen yıl cami çıkışında evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Gülhanım (66) ve Fahri Baktır (70) çiftinin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Murat Günek, Fahri Baktır’a yönelik “tasarlayarak kasten öldürme” ve Gülhanım Baktır’a yönelik “kadına karşı kasten öldürme” suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay, 2 Ekim 2025’te Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi’nde meydana geldi. Camiden çıkan Fahri ve Gülhanım Baktır çifti, bağ evlerinin önüne geldikleri sırada av tüfeğiyle düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Yapılan teknik takip, arazi çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemesi sonucunda şüphelinin Murat Günek olduğu belirlendi. Polis, Günek’in olay yerine atla geldiğini ve saldırının ardından yine atla kaçtığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Günek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kararın ardından konuşan çiftin kızı Muhlise Nur Özdemir, anne ve babasının kimseye kötülüğü dokunmayan insanlar olduğunu belirterek, “Mahkeme sonucundan memnunuz ancak bu karar acımızı asla dindirmeyecek. Adaletin tecelli bulması yüreğimize biraz da olsa su serpmiştir” dedi.

Sanığın yargılama sürecinde suçlamaları kabul etmediğini belirten Özdemir, “Bütün delillere rağmen bize ‘Ben yapmadım, şikayetinizi geri alın’ dedi. Anne ve babamın bu kişiyle hiçbir husumeti yoktu” ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Mustafa Avşar da soruşturma sürecinde kolluk kuvvetlerinin titiz çalışma yürüttüğünü belirterek, sanığın olayla ilişkisinin özellikle kamera kayıtlarıyla ortaya konulduğunu söyledi.

Avşar, “Sanık hiçbir aşamada pişmanlık göstermedi. Mahkeme de bu nedenle kamuoyunda ‘kravat indirimi’ olarak bilinen takdiri indirim hükümlerini uygulamayarak en üst sınırdan ceza verdi. Karar hukuken tatmin edicidir” diye konuştu.

Avukat Avşar, dosyanın istinaf ve Yargıtay süreçlerinde de onanmasını beklediklerini sözlerine ekledi. (DHA)