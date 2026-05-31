Kayseri'de acı son: Baraja düşen 2 çocuk babasının cansız bedeni saatler sonra bulundu

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, Yamula Barajı'nda günlerdir umutla sürdürülen arama çalışmalarından acı haber geldi. Yaşar Karayel Viyadüğü'nden baraja düştüğü belirlenen 2 çocuk babası H.G.'nin (29) cansız bedenine, yaklaşık 38 saat süren yoğun çalışmaların ardından ulaşıldı.

Olay, 29 Mayıs akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Viyadükten bir kişinin Yamula Barajı'na düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, İHH, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, itfaiye ve TÜRKUAZ Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, viyadük yakınlarında terk edilmiş halde bulunan otomobilin sahibi olan H.G.'nin baraja düştüğü değerlendirildi. Yaklaşık 65 kişilik ekip, gece boyunca ve sonraki günlerde zorlu şartlar altında arama çalışmalarını sürdürdü.

38 SAAT SONRA BULUNDU

Saatler süren umutlu bekleyiş, 38'inci saatte yerini acıya bıraktı. Ekipler, H.G.'nin cansız bedenine ulaştı. Talihsiz adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. (DHA)