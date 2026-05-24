Kayseri'de 9 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, durdurulan iki araçta yapılan aramalarda toplam 9 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik koordineli bir çalışma başlattı.

9 KİLO 200 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen faaliyetler kapsamında şüpheli görülen iki araç takibe alınarak polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan detaylı aramalarda toplam 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon neticesinde araçlarda bulunan A.Ü. (40), M.T. (33), M.B. (41), E.Y. (39) ve H.T. (40) isimli 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla polis merkezine götürüldü. (DHA)