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Halk TV Türkiye Kayseri'de 3 otomobil birbirine girdi: 1 ölü 5 yaralı

Kayseri'de 3 otomobil birbirine girdi: 1 ölü 5 yaralı

Kayseri-Malatya yolunca 3 otomobil çarpışırken, 1 otomobil alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

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Kayseri'de 3 otomobil birbirine girdi: 1 ölü 5 yaralı

Kayseri-Malatya kara yolunda 3 otomobilin çarpıştığı, birinin alev aldığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.N. (25) idaresindeki 38 AJR 936 plakalı otomobil, B.B. yönetimindeki 38 APT 245 plakalı otomobil ve S.Y. (34) hakimiyetindeki 46 AEJ 014 plakalı otomobil çarpıştı.

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OTOMOBİLLERDEN BİRİSİ ALEV ALDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri alev aldı. Kazada sürücü M.N. (25) olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan S.Y., T.Y. (54), M.A. (28), E.B. (42) ve B.B. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alev alan otomobil, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü. Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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