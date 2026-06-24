Kaymakam, belediye başkanını AKP için ikna etti iddiası! CHP'li başkan suç duyurusunda bulunacak

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un CHP'den AKP'ye geçişinde Haymana Kaymakamı Osman Sak'ın aracı olduğu öne sürüldü. Kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunulacağı ve bir milletvekilinin de soru önergesi hazırladığı belirtildi.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa ederek AKP'ye geçti. İstifa öncesinde Koç'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kesinlikle CHP’den ayrılmayacağını söylediği öğrenilmişti. Koç geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öperek AKP'ye katıldı.

Levent Koç'un AKP'ye geçmesinde Haymana Kaymakamı Osman Sak'ın aracı olduğu iddia edildi. Gazeteci Saygı Öztürk, Levent Koç'un AKP'ye katılmaktan vazgeçtiğini, Kaymakam Sak'ın araya girdiğini ve Ankara İl Danışma Kurulu toplantısının yapıldığı salona birlikte gittiklerini yazdı.

Öte yandan CHP İlçe Başkanı Kasım Koç'un Kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunacağı ve bir milletvekilinin de soru önergesi hazırladığı öğrenildi.

Saygı Öztürk'ün yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Kaymakam Osman Sak, başkanı Kültür Müdürlüğü’nde buldu. Sak, AK Parti İl Başkanı tarafından aranmış, Levent Koç’un AK Parti’ye katılmaktan vazgeçtiğini söylemişti. Kaymakam, sonunda başkanı istifaya razı etti. Birlikte aynı araçla Ankara İl Danışma Kurulu toplantısının yapıldığı salona gittiler. Az sonra AK Parti Genel Başkanı kendisine parti rozetini takacaktı. Bu geçişte emeği olan Kaymakam da AKP toplantısına katıldı.

CHP İlçe Başkanı Kasım Koç, Kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunacağını, bir milletvekilinin de soru önergesi hazırladığını söyledi. Kaymakam Osman Sak, dikkat çekmemek için başkanla ayrı sırada oturdu. Kaymakamın siyasetin bu kadar içinde olması şaşırtmadı. Böyle bir tutum Kaymakama yakışıyor mu? Bunu da en iyi mülki amirler değerlendirir. Sak ise hakkındaki iddialara cevap vermedi."