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Kayıp Şerife Sude mahallede yürürken bulundu

Antalya'da ailesinin kayıp ihbarı verdiği 14 yaşındaki Şerife Sude, akrabaları tarafından Orta Mahalle'de yürürken bulundu.

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Kayıp Şerife Sude mahallede yürürken bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde dün sabaha karşı evinden çıkarak kaybolduğu ihbarında bulunulan Şerife Sude Y. (14) bulundu.

Şerife Sude Y., Kürüş Mahallesi'ndeki ailesiyle yaşadığı evinden dün saat 04.00 sıralarında yakınlarından habersiz çıktı.

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AİLE POLİSE İHBARDA BULUNDU

Sabah saatlerinde kızlarını göremeyen aile fertleri, çevrede arama yaptı. Komşularla görüşen ve kızlarından haber alamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler, Şerife Sude Y.’ın bulunması için çalışma başlattı.

ŞERİFE SUDE YÜRÜRKEN BULUNDU

Şerife Sude Y. dün saat 18.30 sıralarında aramaya katılan dayısı Ahmet Y. ve akrabası Mustafa Bodur tarafından Orta Mahalle'de yürürken bulundu. Şerife Sude Y.’nin bulunması ailesi ve akrabalarını sevince boğdu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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