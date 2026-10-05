Kayıp olarak aranıyordu: Gölette cansız bulundu

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesindeki Orduzu Göleti'nde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, gölette hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 29 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Metehan Algil olduğu tespit edildi.

ORDUZU GÖLETİ'NDE CESET İHBARI

Orduzu Göleti'nde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ihbar üzerine gölette inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede, göletteki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KAYIP OLARAK ARANAN METEHAN ALGİL OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İncelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 29 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan Metehan Algil (26) olduğu tespit edildi. Kimlik tespitinin ardından ailesine bilgi verildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Algil'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA