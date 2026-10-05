Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kayıp olarak aranıyordu: Gölette cansız bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: Gölette cansız bulundu

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Metehan Algil, Orduzu Göleti'nde ölü bulundu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Kayıp olarak aranıyordu: Gölette cansız bulundu

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesindeki Orduzu Göleti'nde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, gölette hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 29 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Metehan Algil olduğu tespit edildi.

ORDUZU GÖLETİ'NDE CESET İHBARI

Orduzu Göleti'nde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ihbar üzerine gölette inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede, göletteki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Girne'deki gemi faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldıGirne'deki gemi faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

KAYIP OLARAK ARANAN METEHAN ALGİL OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İncelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 29 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan Metehan Algil (26) olduğu tespit edildi. Kimlik tespitinin ardından ailesine bilgi verildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Algil'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Malatya Ceset
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro