Kayıp kişiyi ararken AFAD botu akıntıya kapıldı: 1 personel yaşamını yitirdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde perşembe gününden beri haber alınamayan Volkan Civelekoğlu arama çalışmaları sırasında AFAD ekibinin bulunduğu bot dere akıntısına kapıldı. Kazada 3 personel kurtarılırken, 1 AFAD personeli yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında görev yapan ekiplerin kullandığı bot, deredeki güçlü akıntıya kapılarak sürüklendi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından bottaki personellere müdahale edildi. Üç görevli sağ olarak kurtarılırken, bir personelin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 3 AFAD personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sudan çıkarılan Civelekoğlu ve ismi henüz öğrenilemeyen AFAD personelinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)