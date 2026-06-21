Kayıp Aysel Yıldırım'dan acı haber! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım soruşturmasının seyri, elde edilen delillerle değişti. Emniyet güçlerinin yaptığı teknik ve fiziki incelemelerde, Yıldırım'ın 22 Mart 2026 tarihinde son olarak bir taksiyle şüpheli Aykut Aslan'ın evine girdiği ve o apartmandan bir daha çıkmadığı güvenlik kameralarıyla tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren en kritik detay ise şüphelinin hareketleri oldu. Kamera kayıtlarında, Aykut Aslan'ın ticari bir araçla Yıldırım'ın girdiği apartmana geri geri yanaştığı ve araca bir şeyler yükleyerek oradan ayrıldığı görüldü. Kolluk kuvvetleri; telefon sinyalleri, banka hesap hareketleri, tanık ifadeleri ve dijital incelemelerden elde edilen tüm veriler ışığında Aykut Aslan'ın Aysel Yıldırım'ı öldürdüğü değerlendirmesini yaptı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, CENAZE DERE YATAKLARINDA ARANIYOR

Cinayet bulgularının kesinleşmesi üzerine harekete geçen ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken, en büyük soru işareti olan Aysel Yıldırım'ın cenazesinin nerede olduğu konusu henüz netlik kazanmadı. Cinayeti aydınlatan delillere rağmen ulaşılamayan cenazeyi bulmak için, emniyet ve jandarma ekipleri dere yataklarında ve genç kadının gömüldüğü değerlendirilen muhtelif bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Kamuoyunun uzun süredir akıbetini sorguladığı olaya ilişkin resmi açıklama, soruşturma neticelendikten sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın detaylarını ve sürecin işleyişini şu sözlerle aktardı:

"Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş; olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."