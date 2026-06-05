Kayınpeder damadını bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kayınpederiyle tartışan 30 yaşındaki adam, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı kayınpederin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. İ.O. (30) ile kayınpederi Y.E. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Kısa sürede tırmanan ve büyüyen tartışma esnasında Y.E., damadı İ.O.'yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay mahalline hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan İ.O., Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 30 yaşındaki adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAYIPLARA KARIŞAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçarak izini kaybettiren cinayet zanlısı kayınpeder Y.E.'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. (AA)