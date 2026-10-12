Kaybolduktan 8 gün sonra ölü bulunmuştu: 19 yaşındaki Yusuf’un son görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 7 Ekim Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Sarıyer Darüşşafaka Mahallesi’nde meydana geldi. Ağaçlık alandan gelen ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri gitti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Alanda bulunan 20 yaşındaki Ömer Faruk A., hayatını kaybeden kişinin 8 gündür kayıp olan kardeşi Yusuf Muhammet Aslan olduğunu teşhis etti.

AĞABEYİ 29 EYLÜL’DE KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Polis ekiplerine bilgi veren ağabey Ömer Faruk A., kardeşi için 29 Eylül tarihinde emniyete kayıp başvurusunda bulunduğunu belirtti. 19 yaşındaki Aslan, bu başvurudan 8 gün sonra ağaçlık alanda ölü olarak bulundu. Ağabey Ömer Faruk A., kardeşinin kıskançlık nedeniyle kuruntular yaşadığını ve bu gerekçeyle kendisine zarar vermiş olabileceğini ifade etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI: CENAZE ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, Aslan’ın cansız bedeninin bulunduğu ağaçlık alanda ve cenaze üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Yusuf Muhammet Aslan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık, şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

MARKETTEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Öte yandan, yaşamını yitiren Yusuf Muhammet Aslan’ın ortaya çıkan son güvenlik kamerası görüntüleri kayıtlara geçti.

Görüntülerde, 19 yaşındaki Aslan’ın bir markete girdiği, burada alışveriş yaptığı ve ardından marketten tek başına ayrıldığı anlar yer alıyor.