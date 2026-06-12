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Halk TV Türkiye Kaybolan ineğini aramaya çıktı, sırtında buzağıyla döndü

Kaybolan ineğini aramaya çıktı, sırtında buzağıyla döndü

Amasya'nın Yıldızköy köyünde kırsalda doğum yapan ineğin buzağısını sırtına alarak eve getiren İsa Derici'nin o anları cep telefonuyla kaydedildi.

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Amasya'nın Yıldızköy köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Emine ve İsa Derici çiftinin "Kırmızılı" adını verdikleri inekleri akşam saatlerinde eve dönmedi. Hayvanlarından endişelenen çift, ineği bulmak için araziye çıktı. Kırsalda uzun süre iz süren Derici çifti yaklaşık 3 saat boyunca aramalarını sürdürdü.

Kaybolan ineğini aramaya çıktı, sırtında buzağıyla döndü - Resim : 1

3 SAATLİK ARAMA BUZAĞIYLA SONUÇLANDI

Aramanın sonunda ineğe ulaşan çift, beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Kırmızılı kırsalda doğum yapmıştı ve bitkin halde yerde yatıyordu. Yanı başında ise yeni doğmuş buzağısı duruyordu.

Kaybolan ineğini aramaya çıktı, sırtında buzağıyla döndü - Resim : 2

Yavrunun kendi başına eve kadar yürüyemeyeceğini anlayan İsa Derici buzağıyı sırtına aldı. Anne ineğiyle birlikte yola koyulan Derici, buzağıyı sırtında taşıyarak eve ulaştı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Kaybolan ineğini aramaya çıktı, sırtında buzağıyla döndü - Resim : 3

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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