Kayalıkları ve dereleri aşıp çıkardılar: Her yerden sipariş yağıyor!
Van'ın Çatak ilçesinde 3 bin 547 rakımlı Arnos Dağı eteklerinde kayalıkları ve dereleri aşıp ağaç kovuklarından çıkarılan katkısız bal, Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep görüyor.
Van’ın Çatak ilçesinde arıcılık yaparak geçimlerini sağlayan Vahap Semo ve Erkan Sevinç, zorlu ve uzun bir yolculuğun ardından 3 bin 547 metre yüksekliğindeki Arnos Dağı’nın eteklerine ulaşıyor. Burada kovanlarından ayrılarak ağaçların kovuklarına yuva yapan arıların ürettiği doğal balı çıkarıp satışa sunarak gelir elde ediyorlar.
Doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık açısından elverişli bir bölge olan Çatak ilçesinde, kovanlardan ayrılan arılar ağaçların kovuklarında kendilerine yuva yaparak doğal ortamda bal üretiyor.
İlçede arıcılıkla uğraşan Semo ve Sevinç, yılın belirli dönemlerinde dağlık bölgelerde keşfe çıkarak arıların ağaç kovuklarında oluşturduğu yuvaları belirliyor. İki arıcı, herhangi bir dış müdahale olmadan üretilen balı özenli bir çalışmayla çıkarıyor.
Araştırma sonucu ilçedeki Arnos Dağı eteklerinde bir yuva tespit eden 2 arıcı, kayalıkları ve dereleri aşarak bölgeye vardı.
Önce dumanla arıları sakinleştirip hareketliliklerini azaltan arıcılar, daha sonra ağaç kovuğundaki bal peteklerini titizlikle çıkardı.
Doğal ortamda üretilen ve katkı maddesi bulunmayan bal, ülkenin birçok yerinden sipariş verenlere gönderiliyor.
Yıllardır arıcılıkla uğraşan Semo, ilkbaharda bazı arıların kovanlardan kaçarak doğaya karıştığını ifade etti.
Arıların ağaç kovuklarında ve kayalıklarda yuva kurarak bal yaptığını söyleyen Semo, şu ifadeleri kullandı:
"Kilometrelerce yol geldik. Uzun bir uğraştan sonra ağaç kovuğundaki balı çıkarabildik. Bu bal her yerde bulunabilen bir ürün değil. İlaç niyetine tüketilmektedir. Bir kovukta bazen 3, bazen de 5 kilogram çıkarıyoruz. En çok 10 kilogram çıkarabiliyoruz. Arılar bir kovuğun içinde yuva yapıyor. Hayatı artık orada başlıyor ve orada balını yapıyor. Balı çıkardıktan sonra kışı geçirebilecekleri şekilde arıları korumaya alıyoruz. Balın tamamını almıyoruz, arıya yetecek kadarını bırakıyoruz. Bunu yapmazsak arılar ölür. Arının olduğu yerde hayat var."
Erkan Sevinç ise "Zorlu yollardan geçtik. Dereleri aştık, buraya gelinceye kadar çok zorlandık. Çok şükür birkaç kilogram bal çıkardık. Geldiğimize değdi. Çok güzel bir bal. Her yıl bu şekilde doğadan bal topluyoruz. Çok şifalı." şeklinde konuştu.