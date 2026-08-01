Kavurucu sıcaklar perişan etti: İşçiler için mesai saatlerini değiştirdiler
Aydın'ın Germencik ilçesinde etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle dışarıda görev yapan belediye personelinin mesai saatleri 06.00-14.00 olarak yeniden düzenlendi.
Yurt genelinde yükselen hava sıcaklıkları saha çalışanlarının sağlığını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aydın'ın Germencik Belediyesi, yüksek sıcaklıklar altında görev yapan saha personelini korumak adına çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.
Alınan kararla birlikte açık alanda çalışan belediye personeli, günün en sıcak saatlerinden korunmak amacıyla mesaisine sabah 06.00'da başlayıp öğleden sonra 14.00'te bitirecek.
ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE ÖNCELİK VERİLDİ
Uygulamanın çalışanların sağlığını koruma amacı taşıdığı belirtilirken belediye yönetimi iş güvenliğinin ilk sırada geldiğini vurguladı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, aşırı sıcakların yaşandığı bu dönemde çalışma arkadaşlarının sağlığını gözettiklerini ifade etti.
Zencirci, alınan önlemle hem personelin emniyetinin sağlandığını hem de kamu hizmetlerinin vatandaşlara aksamadan ulaştırılmaya devam edeceğini dile getirdi.
(ANKA)