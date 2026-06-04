Kavgayı ayırmak isteyen anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak için araya giren anne hayatını kaybetti, 15 yaşındaki oğlu ise yaralandı.

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi 403. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, pompalı tüfeklerin de kullanıldığı silahlı bir kavgaya dönüştü.

Çıkan arbede sırasında tarafları sakinleştirmek ve kavgayı ayırmak amacıyla araya giren anne Heriman Altundağ ile 15 yaşındaki oğlu S.A. silahla vurularak yaralandı.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçlara bindirilen yaralı anne ve oğlu, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan anne Heriman Altundağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. (AA)