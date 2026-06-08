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Kavgada kardeşini vurdu: Tabanca komşusunun aracından çıktı

İstanbul Bakırköy'de aynı dairede yaşayan iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada, Özkan K. kardeşini vurdu. Yaralı Hikmet K. hastaneye kaldırılırken, komşu Tarık Ö.'nün aracında olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

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Kavgada kardeşini vurdu: Tabanca komşusunun aracından çıktı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan Özkan K. ile kardeşi Hikmet K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Akşam saatlerinde çıkan tartışma şiddetlenerek silahkavgaya dönüştü.

Kavgada kardeşini vurdu: Tabanca komşusunun aracından çıktı - Resim : 1

KARDEŞİNİ SİLAHLA YARALADI

İddiaya göre; çıkan arbedede ağabey Özkan K., kardeşi Hikmet K.'ya silahla 3 el ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Hikmet K., komşusu Tarık Ö.'nün yanına giderek yardım istedi.

Bunun üzerine Tarık Ö., yaralanan komşusunu kendi aracıyla Küçükçekmece'deki özel bir hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan Hikmet K., polis ekiplerine verdiği ifadesinde kendisini ağabeyi Özkan K.'nin vurduğunu söyledi.

Kavgada kardeşini vurdu: Tabanca komşusunun aracından çıktı - Resim : 2

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TABANCA KOMŞUSUNUN ARACINDA BULUNDU

Yaralanan Hikmet K.'ya yardım eden Tarık Ö. ifadesinde, komşusunu hastaneye götürdüğü sırada Hikmet K.'nin elindeki silahı aracın sağ ön koltuğuna bıraktığını belirtti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Tarık Ö.'nün otomobilinde seri numarası kazınmış ruhsatsız bir tabanca buldu.

Kavgada kardeşini vurdu: Tabanca komşusunun aracından çıktı - Resim : 4

TABANCANIN ŞARJÖRÜ KAYIP

Tabancanın şarjörünün ve mermisinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşananların ardından Özkan K., 'Silahla yaralama' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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