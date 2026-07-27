Katliam gibi kaza: Tatile giden aileden 5 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Erol Arslan (48) yönetimindeki 42 AKL 36 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sarp arazi üzerinden uçuruma inen kurtarma ekipleri, araç içinde bulunan sürücü Erol Arslan’ın yanı sıra Ayla Arslan (46), İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan (12) ve 4 yaşındaki torun Metehan Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazadan yaralı olarak kurtarılan Hatice Uğurlu (23) ile Abdurrahman Uğurlu (28) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AİLE TATİL YOLNDAYDI: TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Otopsi işlemleri tamamlanan Erol Arslan, eşi Hatice Arslan, kızları Ayla, İlayda, Ebrar ve torunları Metehan Uğurlu'nun cenazeleri memleketleri Konya’ya gönderildi. 5 kişinin cenazesi, Karatay ilçesindeki Aliyenler Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Konya'dan Serik ilçesine tatile gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen aileden geriye kalan ve kazada yaralanan 6 haftalık hamile Hatice Uğurlu ile eşi Abdurrahman Uğurlu'nun hastanedeki tedavileri sürüyor.