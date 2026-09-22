Katılımevim'in reklam yüzü Müge Anlı'ya sosyal medyada tepki yağdı

Borsa manipülasyonu gerekçesiyle Katılımevim paylarına operasyon düzenlenip gözaltı kararları çıkarken, şirketin reklam yüzü olan televizyon programcısı Müge Anlı hedef tahtasına oturdu. Binlerce vatandaşa “güven” aşılayan reklam kampanyasını hatırlatan kamuoyu, ünlü isimlerin finansal sistemlerdeki sorumluluğunu sorguluyor.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) hisselerine yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltı ve yakalama kararları uygulanırken, şirketin geçmişte yürüttüğü geniş çaplı reklam kampanyaları ve bu kampanyalarda yer alan ekran yüzleri yeniden kamuoyunun gündemine girdi. Şirketin televizyon ve açık hava ilanlarında başrolü üstlenen ATV programcısı Müge Anlı, sosyal medyada başlayan geniş çaplı tartışmanın merkezinde yer aldı.

BERNA LAÇİN VE SOSYAL MEDYADAN ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Soruşturmanın duyulmasının ardından oyuncu Berna Laçin, isim vermeden Müge Anlı'yı işaret ederek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Laçin, paylaşımında "Katılım Ev bilmem ne reklamlarında başka biri oynasaydı ne linç yerdi ha" ifadelerini kullanarak olayın kamuoyunda farklı bir muamele gördüğünü öne sürdü.

Laçin'in bu çıkışının ardından platformda benzer değerlendirmeler peş peşe geldi.

Laçin'in bu çıkışının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı benzer eleştirilerde bulundu. Paylaşımlarda, "Başka biri oynasaydı bu reklamda ters kelepçe içeri atılmıştı" ve "O reklamdan aldığı paralara bakar, millet evini arabasını almış almamış onu ne ilgilendirir ki" ifadeleri öne çıktı.

Çok sayıda kullanıcı, vatandaşların ünlü isimlere duyduğu güven üzerinden bu tür sistemlere yönlendirildiğini ve sürecin sonunda mağduriyetlerin yaşandığını dile getirdi.

Yazar Haluk Tatar da Anlı'nın kurumsal imajına ve televizyon programına dikkat çekerek tepkisini şu ifadelerle paylaştı:

"Bu olaydan Müge Anlı kolayca sıyrılmamalı! Katılımevim ne ki, millet tanısın. Müge Anlı en güvenilir isim imajını firmaya kiralayıp milyonlar aldı mı? Peki Müge Anlı güven dedi diye güvenenler mağdur değil mi? Ayrıca ATV'deki programını neden coca cola ile açıyor?"

"JET FADIL" VE KADİR İNANIR BENZETMESİ

Tepkiler büyürken sosyal medya kullanıcıları ve kamuoyu temsilcileri, Katılımevim sürecini Türkiye'nin geçmişte yaşadığı benzer finansal krizlerle kıyasladı. Yapılan değerlendirmelerde, 1990'lı yıllarda Fadıl Akgündüz'ün (Jet Fadıl) projelerini tanıtan Kadir İnanır örneği hatırlatıldı. Kullanıcılar, "Kadir İnanır Jet Fâdıl'ın reklamını yapıyordu. İnsanlar ona güvenip Jetpa'ya girdiler. Fâdıl, 2.504 yıl 2 ay hapis ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Müge Anlı'ya güvenip Katılımevim'e girdiler. Ünlüler parasının peşinde. Kimseye güvenip paranızı yatırmayın" paylaşımlarıyla ünlülerin ticari projelerdeki kefaletini sorguladı.

Gazeteci Mehmet Ali Güller de konuya ilişkin "SOYGUN DÜZENİNE ALET OLAN SANATÇILAR" başlıklı yazılı açıklamasında ekran yüzlerinin sorumluluğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye KatılımEvi skandalını konuşuyor. Halkı bu tür soygun düzenine bulaştırmakta kullanılan, kendini kullandırtan ekran yüzleri de konuşulmalı. KatılımEvi'nin en popüler reklamcısı Müge Anlı'ydı. Her gün saatlerce ekranda olmanın getirdiği popülariteyi, reklam geliri karşılığı, bir 'soygun düzenine' sattı. Çoğunuz, Müge Anlı ve benzerleri açısından bunun şaşırtıcı olmadığını düşünüyorsunuzdur, haklısınız elbette... Ya bu tür reklamlarda oynayan diğer ünlüler, özellikle sanatçılar? Üstelik geçmişte bunun acı örnekleri de yaşanmışken... Bir kısmınız hatırlayacaktır, Kadir İnanır JetPa'nın Jet Konut reklamında oynamıştı. Sinemadan elde ettiği popülariteyi, Jet Fadıl'ın soygun düzenine kiralamıştı. Kadir İnanır ya da o çapta oyuncular, müzisyenler neden bu tür reklamlarda oynarlar? Yaptıkları işten elde ettikleri gelir yetmiyor mu? Paraya mı ihtiyaçları var?"

BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA: 25 ŞÜPHELİYE İŞLEM, 15 GÖZALTI

Kamuoyunda reklam yüzleri ve tanıtım kampanyaları üzerinden tartışmalar sürerken, yargı cephesinde de işlemler derinleştirildi. Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesinin hemen ardından yönetim kurulu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığını, firari durumdaki 10 kişinin yakalanması için emniyet birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Soruşturma çerçevesinde çeşitli yatırım ve portföy şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin mali hareketlerine yönelik tedbir kararları uygulandı. Şüphelilerin uhdesindeki malvarlıklarını devretmesini ya da azaltmasını engellemek üzere ilgili resmi kurumlara ihtiyati tedbir yazıları gönderildi.

HİSSELERDE MANİPÜLASYON İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Piyasalarda tartışma yaratan fon hareketlerine ilişkin başlatılan denetimlerde, Katılımevim hisseleri soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) incelemelerinde, söz konusu payların belirli fonlar aracılığıyla yüksek hacimli işlemlere konu edildiği ve hisse fiyatında manipülatif dalgalanmalar oluşturulduğu belirlendi.

SPK'nin tespitlerinin ardından adli makamlarca yürütülen soruşturmada piyasa dolandırıcılığı iddiaları çok yönlü olarak inceleniyor. Yetkililer, usulsüzlük tespit edilen tüm şüpheliler hakkında yargı sürecinin kararlılıkla işletileceğini kaydediyor.