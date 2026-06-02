Katil koca her yerde aranıyor: Aydın'daki çifte cinayette iki tutuklama

Aydın'da hamile bir kadın ve yanındaki erkek öldürüldü. Cinayetlerin kadının eşi tarafından işlendiği öğrenildi. Çektiği video ile itirafta bulunan katil her yerde aranıyor. Öte yandan düzenlenen operasyonlar sonucu iki kişi tutuklandı.

Aydın-Söke'deki kapalı pazar yerinde bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki Nurgül Aslan (25) ve Erkan Aslan (29) hayatını kaybetti. Nurgül Aslan'ın 1-5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

VİDEO ÇEKİP AKRABALARINA GÖNDERMİŞ

Nurgül Aslan'ın eşi Erkan Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı. Polis, Erkan Aslan'ın videoyu yakınlarına gönderdiğini de tespit etti. Cani kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A. (53), Ferdi Y. (31), Yener Y. (38), Muhammed M. (17) ve Berat A. (18) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada; 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Muhammed M. ve Berat A., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis, aynı gün gece saatlerinde ikinci bir operasyon daha düzenledi. Operasyonla daha önce bırakılan Muhammed M. (17) ve Berat A. ile kardeşi Berkan A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Berat A. ile Muhammet M., tutuklandı, Berkan A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)