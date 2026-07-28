Katil damat adliyede! Kendi ayağını da kurşunlamış

Ankara’nın Güdül ilçesinde aile arasında çıkan tartışma, kanlı bir faciayla sonuçlandı. Edinconsumed olayda, damat T.Y. ile kayınpederi Yakup Kürekci (48) ve kayınvalidesi Emine Kürekci (48) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDI!

Kısa sürede büyüyen kavga sırasında üzerindeki tabancayı çeken T.Y., kayınpederi ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı.

Yaşanan arbede esnasında kendi silahından çıkan mermiyle ayağından yaralanan şüpheli damat, olay yerinden kaçamadı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kürekci çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan ve hastanedeki tedavisinin ardından Emniyet'e götürülen T.Y., buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Beypazarı Adliyesi’ne sevk edildi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Sincan Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)