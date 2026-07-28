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Halk TV Türkiye Katil damat adliyede! Kendi ayağını da kurşunlamış

Katil damat adliyede! Kendi ayağını da kurşunlamış

Ankara'da tartıştığı kayınpederi ve kayınvalidesini tabancayla vurarak öldüren, arbede sırasında kendisi de ayağından yaralanan katil zanlısı damat, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Katil damat adliyede! Kendi ayağını da kurşunlamış

Ankara’nın Güdül ilçesinde aile arasında çıkan tartışma, kanlı bir faciayla sonuçlandı. Edinconsumed olayda, damat T.Y. ile kayınpederi Yakup Kürekci (48) ve kayınvalidesi Emine Kürekci (48) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Katil damat adliyede! Kendi ayağını da kurşunlamış - Resim : 1

KURŞUN YAĞDIRDI!

Kısa sürede büyüyen kavga sırasında üzerindeki tabancayı çeken T.Y., kayınpederi ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı.

Yaşanan arbede esnasında kendi silahından çıkan mermiyle ayağından yaralanan şüpheli damat, olay yerinden kaçamadı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kürekci çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Gözaltına alınan ve hastanedeki tedavisinin ardından Emniyet'e götürülen T.Y., buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Beypazarı Adliyesi’ne sevk edildi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Sincan Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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