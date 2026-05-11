Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Elde edilen bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bir ev ve araçta yapılan aramada 140,78 gram sentetik uyuşturucu, 18 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'DA DA 443 KİLO 159 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 443 kilo 159 gram uyuşturucu ile 718 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor. (AA)