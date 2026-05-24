Kastamonu'da sis ulaşımı yavaşlattı
Kastamonu'yu sahil ilçelerine bağlayan 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde etkili olan yoğun sis, bayram trafiğini yavaşlattı, görüş mesafesinin düştüğü yolda ekiplerden sürücülere hız ve takip mesafesi uyarısı geldi.
Kastamonu'da, kentin Karadeniz sahilindeki ilçelerini il merkezine bağlayan güzergahta yer alan 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Kastamonu'nun sahil şeridinde yer alan Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun yüksek kesimlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bayram tatili dolayısıyla halihazırda trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergahta, etkisini artıran sis sebebiyle araçlar yavaş ilerleyebildi.
Bölgede denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücülere uyarılarda bulundu.
Ekipler, olası kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla sürücülerin takip mesafelerini korumalarını ve aşırı hızdan kaçınmalarını istedi. (AA)
