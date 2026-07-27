Kastamonu'da sel felaketi: Sokaklar göle döndü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kodla uyardığı şiddetli yağış etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Devrekani Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezi sular altında kaldı. Giriş ve bodrum katlardaki 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su basarken, bölge halkı güvenlik amacıyla üst katlara çıktı. Sel sularının yer yer 1 metreye ulaştığı caddelerde vatandaşlar uzun süre evlerinden çıkamadı.

DEVRECANİ ÇAYI TAŞTI, İLÇE SULAR ALTINDA

Cide Kaymakamlığı koordinesinde kriz masası oluşturulurken, evlerine ulaşamayan veya mahsur kalanlar için Cide Bayram Yusuf Aslan Uygulama Oteli geçici barınma amacıyla hizmete açıldı. Cide Belediyesi ekipleri su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmalarını başlatırken, hasar tespit ve sel sularını tahliye çalışmaları devam ediyor.

ARICILARIN KOVANLARI SEL SULARINA GÖMÜLDÜ

Sağanak sonrası oluşan sel suları ilçede arıcılık yaparak geçimini sağlayan Recep Çınar'a ait yaklaşık 350 kovanı kullanılamaz hale getirdi. Çınar, bal hasadının henüz yüzde 20'sini gerçekleştirebildiklerini belirterek, "350 kovan arımız ve içlerindeki ballarla birlikte yaklaşık 7-8 milyon liralık zararımız var" dedi.

KÖY YEMEKHANESİNİ SU BASTI, YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Çataloluk köyünde çok amaçlı olarak kullanılan köy yemekhanesi sel suları altında kalırken, köy gasilhanesinin duvarı çöktü. Meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı mahalle yollarının ulaşıma kapandığı ve bazı evlerin risk altında bulunduğu bildirildi. Köyde hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

DERE DUVARI ÇÖKTÜ, EVLER ZARAR GÖRDÜ

Cide'ye bağlı Akbayır köyünde, iki yıl önce Devlet Su İşleri tarafından yapılan dere istinat duvarı, sel sularının etkisiyle birçok noktadan çöktü. Duvarın yıkılmasıyla taşan dere suları çevredeki evlere dolarken, bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Sel nedeniyle can kaybı yaşanmazken, yetkililer vatandaşları olası risklere karşı uyardı.