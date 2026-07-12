Kastamonu’da orman yangını!

Kastamonu'da Hıdırlık Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Tosya Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. (AA-DHA)

ORMAN YANGINLARINI ÖNLEMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, izin verilmeyen bölgelerde mangal yapılmaması ve sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması büyük önem taşıyor. Cam şişe ve benzeri atıkların güneş ışınlarını yansıtarak yangına neden olabileceği unutulmamalı. Piknik ve kamp sonrası tüm atıklar toplanarak uygun çöp alanlarına bırakılmalı.

YANGIN GÖRÜLDÜĞÜNDE HIZLA İHBAR EDİLMELİ

Ormanlık alanda duman ya da alev fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yangının bulunduğu konum net şekilde bildirilmeli. Erken ihbar, ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaşmasını sağlayarak yangının büyümesini önleyebiliyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI ENGELLENMEMELİ

Yangın bölgesine merak amacıyla yaklaşılmaması ve ekiplerin kullandığı yolların açık bırakılması gerekiyor. Yetkililerin tahliye ve güvenlik uyarılarına mutlaka uyulmalı. Bölgedeki söndürme çalışmalarına müdahale edilmemeli, yalnızca resmi kurumların yönlendirmeleri dikkate alınmalı.

HERKESİN DUYARLI OLMASI GEREKİYOR

Uzmanlar, orman yangınlarıyla mücadelede en etkili yöntemin yangın çıkmasını önlemek olduğuna dikkat çekiyor. Doğayı korumak için alınacak küçük tedbirler, hem orman ekosisteminin hem de canlı yaşamının korunmasına katkı sağlıyor. Vatandaşların özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli davranması, olası yangın riskini önemli ölçüde azaltıyor.