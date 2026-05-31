Kastamonu'da havaya açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir şahsın evinin penceresinden havaya ateş etmesi sonucu duvardan seken kurşunun isabet ettiği yaya ağır yaralandı.

Olay, Cide ilçesine bağlı Ağaçbükü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. (59) isimli şahıs evinin penceresinden tabancayla havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun, bir binanın duvarından sekerek o esnada yoldan geçmekte olan M.D.'nin (45) başına isabet etti.

ATEŞ SONUCU AĞIR YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralanan M.D. ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, silahı ateşleyen K.Ö. ile olayda kullanılan tabancanın sahibi olduğu tespit edilen N.T.'yi (55) gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor. (AA)