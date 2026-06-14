Kastamonu'da can pazarı: Yardıma koşanların arasına araç daldı

Kastamonu'da kontrolden çıkan bir otomobile yardım etmek isteyen vatandaşların arasına başka bir aracın dalması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Olay, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A.E. yönetimindeki 37 SE 152 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sürücüye yardım etmek amacıyla hızla aracın yanına gitti.

İKİNCİ ARAÇ YARDIM EDENLERE ÇARPTI

Vatandaşların kaza mahallinde bulunduğu esnada, aynı yolda ilerleyen A.Ö. idaresindeki 37 ADE 210 plakalı otomobil de kontrolden çıktı. Savrulan araç; önce kaza yapan 37 SE 152 plakalı otomobile ve yardım etmeye çalışan vatandaşlara, ardından da yol kenarında park halinde bulunan E.K.’ye ait 78 AAV 440 plakalı otomobile çarparak durabildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, kaza yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan İ.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)