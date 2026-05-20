Kastamonu'da ağıl çöktü, 50’den fazla hayvan telef oldu: 1 ölü!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yapısı zamanla çürüyen ahşap bir ağılın çökmesi sonucu büyük bir trajedi yaşandı. Göçük altında kalan 63 yaşındaki Fatma Demir hayatını kaybederken, 50'den fazla hayvan da telef oldu.

Olay, sabah saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, içinde 100'den fazla küçükbaş hayvanın barındığı ahşap ağıl, yapısının zamanla çürümesi nedeniyle aniden çöktü.

SAĞIM YAPARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Çökme esnasında, sabah sağımı yapmak amacıyla ağılın içinde bulunan 63 yaşındaki Fatma Demir, tonlarca yükün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye hızla AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucunda Fatma Demir, göçük altından çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın, ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Demir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

50'DEN FAZLA HAYVAN TELEF OLDU, 1 BUZAĞI ÖLDÜ

Yıkılan ağılda mahsur kalan hayvanları kurtarmak için de zamana karşı yarışıldı. Bazı küçükbaş hayvanlar göçükten canlı olarak çıktı. Yapılan incelemelerde, enkaz altında kalan 50'den fazla küçükbaş hayvan ile 1 buzağının öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)