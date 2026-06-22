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Halk TV Türkiye Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arazözler ve helikopterlerle alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye ekip sevk edilirken, yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan yoğun şekilde sürdürülüyor.

Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı - Resim : 1

DUMANLARI GÖREN VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Yangın, Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Ağaçların arasından yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti.

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HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Olay yerine ulaşan orman işçileri, arazözler ve itfaiye araçlarıyla karadan yangına müdahale etmeye başladı. Rüzgarın ve arazi şartlarının olumsuz etkilerine karşı söndürme helikopterleri de devreye girerek havadan su atma çalışmalarıyla karadaki ekiplere destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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