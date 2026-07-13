Kaş'ta mermer ocağı protestosu: Köylerimiz maden sahası değildir

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Kaş Çevre ve Kültür Derneği'nin çağrısıyla düzenlenen protestoya Kaş, Kumluca ve Finike'den yurttaşların yanı sıra CHP Antalya İl Örgütü Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar ve Mustafa Erdem, TİP Kaş İlçe Örgütü temsilcileri, CHP'nin Kaş, Kumluca ve Finike ilçe örgütleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

"KÖYLERİMİZ MADEN SAHASI DEĞİLDİR"

Açıklamada, 30 Nisan'da Çerler ve Ahatlı mahallelerini kapsayan yaklaşık 1000 dönümlük ruhsat alanı için, 15 Haziran'da ise Dere Mahallesi ile birlikte Çataloluk, Uğrar ve Sinneli mahallelerini etkileyecek ikinci mermer ocağı projesi için Antalya Valiliği tarafından "ÇED Olumlu" kararları verildiği hatırlatıldı. Eylemde, "Köylerimiz maden sahası değildir" ve "Yaşam alanlarımızı savunacağız" mesajı öne çıktı.

HALKIN KATILIMI TOPLANTILARI YAPILMADI BELİRTİLDİ

Bölge halkı, projelerin su kaynaklarını, tarım alanlarını, hayvancılığı, ormanları, kültürel mirası ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, kararların kamu yararını değil şirketlerin çıkarlarını gözettiğini savundu.

Açıklamada ayrıca, madencilik projelerinin ruhsat sahalarının küçük parçalara bölünerek ya da 25 hektarın altında gösterilmesi nedeniyle Halkın Katılımı Toplantılarının yapılmadığı belirtilerek, bu yöntemin yurttaşların söz hakkını ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Protestoda Antalya Valiliği'ne çağrıda bulunan çevreciler ve yurttaşlar, Kaş'ın köylerini, ormanlarını, su kaynaklarını ve tarım alanlarını geri dönüşü olmayan biçimde tahrip edeceği belirtilen projelerin iptal edilmesini istedi.

Açıklamada, "Bir şirket daha fazla kazanç elde edecek diye binlerce insanın sağlığı, geçim kaynakları ve yaşam alanları feda edilemez" denilerek, Kaş halkının doğasını ve yaşam alanlarını korumak için mücadelesini sürdüreceği vurgulandı.