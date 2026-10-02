Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Selahattin Günday için tahliye talebi

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Selahattin Günday, 22 gündür cezaevinde bulunuyor. Yöneltilen suçlamaların zamanaşımına uğradığını, yasanın Anayasa'ya aykırı biçimde geçmişe yürütüldüğünü ve dosyada "yedek tutuklama" yapıldığını vurgulayan avukatı Hüseyin Ersöz, duruşmalı inceleme ve tahliye talebiyle Silivri Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

22 GÜNDÜR PARMAKLIKLAR ARDINDA

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan gazeteci Selahattin Günday'ın tutukluluğunda 22 gün geride kaldı. Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Silivri Sulh Ceza Hakimliğine sundukları dilekçeyle duruşmalı tutukluluk incelemesi yapılmasını ve gazetecinin tahliye edilmesini talep etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Ersöz, müvekkiline yöneltilen iddiaların doğrudan gazetecilik faaliyetinden ibaret olduğunu kaydetti. Suçlamaların yasal zamanaşımına uğradığına dikkat çeken Ersöz, mahkemeye ilettikleri tahliye dilekçesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

"YASALAR GEÇMİŞE YÜRÜTÜLEMEZ, ZAMANAŞIMI DOLDU"

Dilekçede, soruşturma makamının tarihler ve kanun maddeleri üzerinden oluşturduğu hukuki çelişkileri sıralayan Ersöz, "Dilekçemizde özetle şu hususlara vurgu yaptık" diyerek metindeki şu maddeleri aktardı:

"Müvekkilimiz gazeteci Selahattin GÜNDAY'a yöneltilen 10 Mart 2011 tarihli isnat bakımından -her ne kadar 12 Eylül 2026 tarihli tutuklama sevk yazısında iddia makamı tarafından hatalı olarak 12 Kasım 2012 olarak gösterilse de- 2014 yılında yürürlüğe giren 2937 sayılı Kanunun m.27/3 hükmünün, Anayasa m.38 ve TCK m.7 uyarınca geçmişe yürütülemeyecek olması,

Bir an için hatalı olarak Savcılık makamının hukuki nitelendirmesinin doğru olduğu kabul edilse dahi isnada konu fiiller yönünden zamanaşımı sürelerinin 10 Mart 2026 tarihi itibariyle dolmuş bulunması"

DOSYAYA GİREN YENİ İFADE VE "İKİZ TUTUKLAMA" TEPKİSİ

İlk tutuklama kararına karşı yapılan itirazın henüz incelenmediğini hatırlatan avukat Hüseyin Ersöz, dosyada herhangi bir örgütsel faaliyet delili bulunmaksızın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220/1 maddesi üzerinden ikinci bir tutuklama kararı verildiğini belirtti. Ersöz, bu durumun bir “yedek/ikiz tutuklama” niteliği taşıdığını ifade etti.

Soruşturma dosyasına sonradan giren yeni bir tanık ifadesinin de delil durumunu değiştirdiğini aktaran Ersöz, dilekçesinde şu değerlendirmeye yer verdi:

"İlk tutuklama kararına yönelik itirazımız henüz incelenmeden ve herhangi bir örgütsel faaliyet iddiasına dair yeni delil ortaya konulmaksızın TCK m.220/1 kapsamında ikinci bir tutuklama kararı verilmesinin “yedek/ikiz tutuklama” görünümü taşıması, ...

Müvekkilimizin merhum Kâşif KOZİNOĞLU'nu ilk teşhis eden veya görüntüleyen kişi olmadığının dosyaya sonradan giren dönemin Cihan Haber Ajansı Muhabirinin 21 Eylül 2026 tarihli ifadesiyle ayrıca teyit edilmiş olması, olayın çok sayıda gazetecinin takip ettiği bir gazetecilik faaliyeti niteliğinde bulunması ve değişen delil durumu itibariyle Müvekkilimiz yönünden CMK m.100 anlamında tutukluluğun devamını gerektirecek somut bir kaçma veya delil karartma tehlikesinin bulunmaması"

"ÖLÜMDEKİ ŞÜPHELERİ İLK HABERLEŞTİREN İSİMDİ"

Kozinoğlu'nun vefatına ilişkin sürecin perde arkasına değinen Ersöz, Selahattin Günday'ın kaçma ya da delil karartma şüphesinin bulunmadığını, aksine konuyu haberleştiren ilk gazeteci olduğunu kaydetti. Dilekçede Günday'ın mesleki rolüne ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Müvekkilimizin 2011 senesinde, merhum Kaşif KOZİNOĞLU'nun avukatı Hüseyin Derin YARSUVAT'la röportaj yapan, onun ölümle ilgili şüphelerini Doğan Haber Ajansı ve Hürriyet Gazetesi'nde ilk kez haberleştiren gazeteci olması ..."